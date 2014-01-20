WIG Ukraine за неделю потерял более 2%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG Ukraine, несмотря на позитивную динамику основных индикаторов, закончил торги прошлой недели снижением на 2,2%, закрывшись на уровне 496,70 пункта.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, на последнем закрытии торгов польского фондового рынка дороже, чем неделей ранее, стоили бумаги только сельскохозяйственной IMC (+2,3%) и спекулятивные акции Westa, Sadovaya Group и Coal Energy (от около +8% до почти 20%, соответственно).

На прошлой неделе больше всего подешевели бумаги производителя сыров Milkiland, которые потеряли более 9%, а также крупнейшего украинского эмитента польском рынке, Kernel (-3,6%) и производителя яиц Ovostar (-3,2%).

Другие компании уменьшили свою капитализацию в пределах 1-3%.

Польские "голубые фишки" прибавили за прошлую неделю 1,8% на фоне роста на 2,3% индикатора широкого рынка WIG.

Как сообщал УНИАН, WIG Ukraine c начала текущего года к 10 января прибавил почти 3% после того, как 2013 год закончил на 25% ниже, чем предыдущий год.

Справка УНИАН. На Варшавской бирже котируются бумаги 13 компаний из Украины, две из которых на альтернативной площадке для меньших эмитентов - NewConnect. Первая компания из Украины вышла на польский рынок в 2006 году, а последним дебютантом стала Сereal Planet, которая вышла на альтернативный рынок ВФБ в декабре прошлого года.

Запущенный в мае 2011 года WIG Ukraine с базовых тысячи пунктов достиг своего исторического минимума на уровне 456,77 пункта в декабре прошлого года.

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