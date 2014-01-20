Доходности облигаций Ирландии упали до минимума за 8 лет

Доходности облигаций Ирландии упали в понедельник до восьмилетних минимумов после того, как рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг страны до инвестиционного уровня и с позитивным прогнозом, сообщают Вести.ru.

По сути решение Moody's приглашает в ирландские бонды тех инвесторов, которым по декларации запрещено покупать бумаги с "мусорным" рейтингом.

Напомним, что Moody's было единственным агентством, которое сохраняло для Ирландии "мусорный" рейтинг, но теперь ситуация исправлена.

Moody's повысило рейтинг Ирландии с Ba1 до Baa3, при этом отметило серьезное улучшение в экономике страны.

Поскольку в декабре Дублин вышел из программы помощи, облигации Ирландии вернулись в EMU Government Bond Investment Grade Index, который составляет банк JP Morgan. Следовательно, теперь инвесторы, вкладывающие в этот индекс, вкладывают и в облигации Ирландии.

Десятилетние облигации Ирландии сегодня снижаются до отметки 3,3% - даже ниже, чем аналогичные бумаги Италии и Испании.

Два других агентства Standards and Poor's и Fitch оценивают ирландские бумаги на уровне BBB+.

И вот уже специальный орган Ирландии, который отвечает за госдолг страны, заявил, что в ближайшие две недели будет объявлено о проведении первых аукционов оп размещению новых долговых бумаги. Правда масштабы будут весьма скромные, всего за год страна намерена привлечь порядка 4 млрд евро.

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