Нацкомиссия одобрила порядок эмиссии облигаций внутренних местных займов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила проект решения «Об утверждении Положения о порядке осуществления эмиссии облигаций внутренних местных займов и их обращения», сообщила пресс-служба комиссии.

«В первую очередь, документом предусмотрен порядок осуществления эмиссии облигаций внутренних местных займов, порядок регистрации выпуска и проспекта эмиссии облигаций, изменений к проспекту эмиссии, а также отчета о результатах размещения облигаций и перечень необходимых для этого документов», - цитирует пресс-служба директора Департамента корпоративного управления и корпоративных финансов НКЦБФР Аллу Папаику.

По словам Папаики, необходимость совершенствования порядка эмиссии облигаций внутренних местных займов и их обращения обусловлена вступлением в силу ряда законодательных актов, в частности, Закона Украины «О депозитарной системе Украины» и стремлением регулятора усовершенствовать существующие инструменты на фондовом рынке.

Как сообщал УНИАН, с января по ноябрь 2013 г. регулятор зарегистрировал 229 выпусков облигаций предприятий на сумму 30,16 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года произошло уменьшение объема на 1,58 млрд грн.