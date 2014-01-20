Индекс Украинской биржи снизился на 2,78%, индекс ПФТС - на 0,53%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 20 января, снизился на 2,78% – до 895,02 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 29,09 млн грн, из них на фондовом рынке – 22,99 млн грн, на срочном рынке – 6,10 млн грн.

Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Райфайзен банка Аваль», которые снизились на 4,43%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,53% – до 299,39 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 185,5 млн грн.