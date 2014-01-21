В Китае приостановили ход семи IPO

Торговля акциями семи из восьми китайских компаний, которые 21 января провели IPO на бирже в Шеньчжене, была приостановлена дважды в течение торговой сессии, сообщает Лента.ru со ссылкой на Bloomberg. Причиной стало превышение стоимости акций по сравнению с ценой размещения на 44%.

Первоначально торги бумагами таких компаний как Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical, Chengdu Tianbao Heavy Industry и нескольких других приостанавливались за час до конца торгов после того, как рост их котировок превзошел 32 процента. Несмотря на это решение, рост продолжился после возобновления сессии, и за три минуты до закрытия ситуация биржа вновь ввела ограничения.

Торговая площадка выпустила предупреждение об опасности «слепой» спекуляции на IPO. Традиция активно спекулировать на размещениях в Китае сложилась давно и фирмы, дебютирующие на бирже, почти всегда резко растут в цене.

В конце 2012 года в Китае был введен мораторий на IPO, который продлился более года. Лишь в январе 2014 года первичные размещения акций возобновились на торговых площадках страны. Ожидается, что до конца января листинг пройдут более полусотни компаний.

Мораторий принимался как раз с целью борьбы со слишком быстрым ростом стоимости акций и ради установления реалистичных цен на рынке. Тем не менее, именно отложенный спрос на акции новых на бирже компаний мог стать одной из причин стремительного роста их котировок в первый день.