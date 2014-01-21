Оптимизм международных инвесторов высок как никогда - опрос Bloomberg

Оценка перспектив мировой экономики международными инвесторами за последнюю пятилетку еще никогда не была такой высокой, как сейчас - оптимизм рождает восстановление развитых стран во главе с США, говорится в опросе Bloomberg, передает ПРАЙМ.

Накануне Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе 59% инвесторов, аналитиков и трейдеров, опрошенных Bloomberg, отметили улучшение экономических перспектив. Этот результат оказался максимальным за всю историю проведения подобных опросов – с июля 2009 года. В ноябре 2013 года доля оптимистов составляла лишь 33%.

Из 66% респондентов, заявивших о более позитивном настроении, чем год назад, почти две трети назвали главным благоприятным фактором укрепление экономики в развитых странах. Более половины участников опроса указали акции в числе самых привлекательных активов 2014 года на фоне ослабления опасений по поводу финансовых «пузырей». В 2013 году индекс Standard & Poor’s 500 вырос примерно на 24%.

Опрос показал, что инвестиционные предпочтения респондентов сместились в сторону фондовых рынков: 53% участников ожидают, что акции принесут наибольшую отдачу в ближайшем году, а это максимальный результат с мая. Второе по популярности место после акций занимает недвижимость: на нее ставят 16% участников опроса.

Также 3% респондентов назвали в качестве наиболее привлекательного актива облигации, а 39% ожидают от облигаций самой низкой отдачи.

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