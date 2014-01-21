Оптимизм международных инвесторов высок как никогда - опрос Bloomberg

10:49, 21 января 2014
Фондовый рынок
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Оценка перспектив мировой экономики инвесторами за последнюю пятилетку еще никогда не была такой высокой

Оценка перспектив мировой экономики международными инвесторами за последнюю пятилетку еще никогда не была такой высокой, как сейчас - оптимизм рождает восстановление развитых стран во главе с США, говорится в опросе Bloomberg, передает ПРАЙМ.

Накануне Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе 59% инвесторов, аналитиков и трейдеров, опрошенных Bloomberg, отметили улучшение экономических перспектив. Этот результат оказался максимальным за всю историю проведения подобных опросов – с июля 2009 года. В ноябре 2013 года доля оптимистов составляла лишь 33%.

Из 66% респондентов, заявивших о более позитивном настроении, чем год назад, почти две трети назвали главным благоприятным фактором укрепление экономики в развитых странах. Более половины участников опроса указали акции в числе самых привлекательных активов 2014 года на фоне ослабления опасений по поводу финансовых «пузырей». В 2013 году индекс Standard & Poor’s 500 вырос примерно на 24%.

Опрос показал, что инвестиционные предпочтения респондентов сместились в сторону фондовых рынков: 53% участников ожидают, что акции принесут наибольшую отдачу в ближайшем году, а это максимальный результат с мая. Второе по популярности место после акций занимает недвижимость: на нее ставят 16% участников опроса.

Также 3% респондентов назвали в качестве наиболее привлекательного актива облигации, а 39% ожидают от облигаций самой низкой отдачи.

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