Украинский фондовый рынок во вторник снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 21 января, снизился на 0,91% – до 886,89 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 14,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 12,3 млн грн, на срочном рынке –2,1 млн грн.

Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Мотор Сич», которые снизились на 4,59%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,53% – до 297,8 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 253,3 млн грн.