Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет 199,7 млн долл. и 338,2 млн грн

Министерство финансов Украины во вторник, 21 января, привлекло в государственный бюджет 199,727 млн долл. и 338,201 млн грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, наибольшая доля средств привлечена в валюте в результате размещения сверхкоротких ОВГЗ в долларах США сроком обращения 21 день под 5% годовых, по которым Минфин удовлетворил обе поданные заявки. Ранее, с ноября 2013 года, размещение таких облигаций проводилось только в национальной валюте.

Наибольшее привлечение в гривне проведено в результате размещения 5-летних ОВГЗ на 250,578 млн грн под 14,25% годовых, по которым Минфин удовлетворил обе поданные заявки. 87,623 млн грн привлечено в результате размещения 4-месячных ОВГЗ под 8,25% годовых, по которым Минфин удовлетворил 3 из 6 поданных заявок.

Также сообщается, что по результатам проведенного аукциона в госбюджет привлечено 1,935 млрд грн (по курсу НБУ), что соответствует предельному уровню госдолга в рамках Бюджетного кодекса и Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин 14 января привлек в госбюджет 1,15 млрд грн на первом в текущем году аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа. В январе Минфин намерен провести еще один аукцион по размещению ОВГЗ - 28 января.

По состоянию на 21 января объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 253,517 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 149,554 млрд грн, в собственности банков - 79,027 млрд грн, нерезидентов - 12,050 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 20 января, с начала года расходы госбюджета на погашение госдолга составили 304,1 млн грн, на обслуживание госдолга — 1,173 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.