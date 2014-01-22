Минфин выпустит евробонды на 2 млрд долл. до конца января









Министерство финансов Украины намерено выпустить евробонды на 2 млрд долл. под 5% годовых до конца января в рамках привлечения российского кредита, сообщил сегодня первый замминистра финансов Анатолий Мярковский в кулуарах Кабинета министров Украины.

Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН об объемах выпуска евробондов, он сказал: «Да, (2 млрд долл. - УНИАН) под 5% годовых на 2 года».

При этом он уточнил срок выпуска бондов. «Думаю, до конца месяца...», - сказал Мярковский.

Одновременно он сообщил, что Минфин рассматривает возможность выхода Украины на внешние рынки заимствований в случае благоприятной рыночной конъюнктуры. Причем такой выход, по словам Мярковского, может состояться уже в первом квартале 2014 года. Однако Мярковский не стал называть возможного минимума или максимума выпуска бумаг.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года на заседании украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством Президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тысячу кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 миллиардов долларов. В рамках выполнения договоренностей, Украина 20 декабря 2013 года выпустила еврооблигации на 3 млрд долл. со сроком погашения в 2015 году и ставкой купона 5%.

Первый транш в размере 3 млрд долл. от продажи России украинских евробондов Киев получил 24 декабря.

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