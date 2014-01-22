Fiat поглотил Chrysler

Итальянский автомобильный концерн Fiat завершил поглощение американского производителя Chrysler. Об этом говорится в официальномпресс-релизе Fiat.

В результате сделки Fiat с пенсионным фондом Профсоюза работников автопромышленности США (UAW Retiree Medical Benefits Trust, также известен как Veba Trust) итальянская компания получила полный контроль в Chrysler. Совокупная сумма сделки составила 4,35 миллиарда долларов.

Как указывает Bloomberg, совет директоров Fiat на заседании 29 января должен будет определить условия совместной работы обоих автопроизводителей, в том числе как будет выглядеть общая корпоративная структура, как будут осуществляться торги акциями и где станет располагаться штаб-квартира. Трехлетний бизнес-план совместной компании, как ожидается, будет обнародован в мае текущего года.

Fiat договорился с Veba Trust о выкупе принадлежащих профсоюзу 41,46 процента акций Chrysler в начале января 2014 года. До этого итальянцам уже принадлежало более 58,5 процента американской компании.

В итальянском концерне рассчитывают, что объединенная структура станет седьмым по величине мировым автопроизводителем. В 2013 году Fiat и Chrysler продали в общей сложности около 4,4 миллиона автомобилей.

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