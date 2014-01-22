"Газпром" не оправдал ожиданий рынка акций

Акции Газпрома скорректировались во второй половине торгов среды после роста в ответ на решение концерна перенести сделку с Китаем на май, а на российский рынок в целом давят ожидания следующего заседания ФРС США.

Индекс ММВБ по итогам дня опустился на 0,42 процента от уровня закрытия вторника до 1.498 пункта. Индекс РТС сократился на 0,3 процента до 1.391 пункта, сообщает Reuters.

Во вторник и сегодня в первой половине дня бумаги Газпрома росли опережающими ликвидные акции темпами в сопровождении высоких объемов, достигнув 149 рублей за акцию. Некоторые участники торгов ждали, что сегодня концерн договорится с Китаем о цене поставок газа, и сообщение Газпрома о переносе сроков переговоров на май вызвало моментальную реакцию котировок.

"Мы не ждали, что соглашение Газпрома с Китаем может быть подписано сегодня, все-таки эта сделка должна быть заключена на более высоком уровне. Драйвером роста котировок Газпрома, как нам показалось, были новости о сокращении объемов добычи газа на крупном месторождении в Нидерландах. Но этот катализатор уже отыгран", - сказал старший трейдер ВТБ Капитала Павел Зиновьев.

Акции Газпрома к концу торгов опустились от дневного пика до 146 рублей, но остались чуть выше вчерашнего закрытия.