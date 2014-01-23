Индекс Украинской биржи вырос на 0,35%, индекс ПФТС - на 0,02%
18:47, 23 января 2014Фондовый рынок
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Лидером повышения среди ценных бумаг стали акции «Укрсоцбанка»
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 38,15 млн грн
Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 23 января, вырос на 0,35% – до 881,3 пунктов, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 38,15 млн грн, из них на фондовом рынке – 35,36 млн грн, на срочном рынке –2,79 млн грн.
Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Укрсоцбанка», которые выросли на 4,65%.
Индекс ПФТС по итогам торгов вырос на 0,02% – до 292,83 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 529,69 млн грн.
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