Fitch подтвердило рейтинги Германии и Люксембурга

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитентов Германии и Люксембурга "ААА" и краткосрочный рейтинг "F1+" со стабильным прогнозом по ним, сообщается в пресс-релизе агентства, передает Прайм. Потолок по рейтингам стран также подтвержден на уровне "ААА".

Fitch отмечает, что соотношение общего госдолга к ВВП начало сокращаться в Германии в отличие от Франции, Великобритании и США. Агентство ожидает, что этот показатель снизится до 79,4% в 2013 году с 81% в 2012 году. Несмотря на то что средний показатель соотношения общего госдолга к ВВП для стран с рейтингом "ААА" составляет 46,7%, немецкий показатель соответствует критериям наивысшего рейтинга.

Агентство полагает, что риски, связанные с кризисом еврозоны, снижаются благодаря восстановлению экономики и политике ЕЦБ.

Fitch ожидает, что темпы роста ВВП Германии увеличатся до 1,6% в 2014 и 2015 годах по сравнению с ростом на 0,4% в 2013 году. Рост ВВП сильно зависит от продолжения постепенного восстановления экономики еврозоны, являющейся крупнейшим экспортным рынком для Германии.

"Приближение показателя соотношения госдолга к ВВП к отметке в 90% может оказать давление на рейтинг, однако Fitch полагает, что такой сценарий маловероятен", - отмечается в релизе агентства.

Fitch отмечает, что Люксембург является экономикой с высоким уровнем доходов и благоприятной динамикой по сравнению с другими странами еврозоны. Люксембург продемонстрировал одно из самых быстрых восстановлений экономики среди стран еврозоны. Рост ВВП страны в 2013 году ускорился до 2% по сравнению с 0,2% в 2012 году.

"Соотношение дефицита госбюджета к ВВП оставалось на низком уровне в 2013 году, скорее всего, ближе к показателю 0,6% за 2012 год", - говорится в релизе.

Агентство ожидает, что рост ВВП в 2014 году составит 1,8%. В 2015 году он замедлится до 1,4% из-за ограничения внутреннего спроса фискальной консолидацией. Инфляция в стране до 2015 года будет оставаться на уровне ниже 2%.

Прогноз по рейтингам стабильный, что означает малую вероятность их изменений в ближайшем будущем. Между тем такие изменения возможны в случае интенсификации долгового кризиса в еврозоне и нестабильности в финансовом секторе. В этом случае может быть предпринято негативное рейтинговое действие.



