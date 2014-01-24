Минфин США начинает продажи нового вида ценных бумаг
Министерство финансов США на следующей неделе начнет продавать новый вид ценных бумаг.
Министерство финансов США на следующей неделе начнет продавать новый вид ценных бумаг. Об этом объявила заместитель главы финансового ведомства Мэри Миллер, передает ИТАР-ТАСС.
Речь идет о так называемых облигациях с плавающей ставкой. Как отмечают аналитики, это первый подобный продукт, который минфин США вводит в оборот за последние 17 лет.
Предполагается, что стартовые торги состоятся 29 января, и на них будет реализовано облигаций на сумму 15 млрд долларов. Затем аукционы планируется проводить ежеквартально - в апреле, июле и октябре.
"Эти облигации позволят расширить существующий портфель Минфина. Они также помогут нам удовлетворять потребности правительства США в кредитах по наиболее низким ценам и тем самым экономить деньги налогоплательщиков", - отметила Миллер.
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