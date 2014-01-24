S&P понизило рейтинг Хорватии и улучшило прогноз по Исландии

Международное рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг Хорватии с BB+ до BB с прогнозом «стабильный», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Кроме того, S&P подтвердило долго- и краткосрочные суверенные рейтинги Исландии в иностранной и национальной валютах на уровне ВВВ-/А-3, улучшив прогноз по долгосрочному рейтингу до стабильного с негативного.

Пересмотр прогноза отражает мнение агентства о том, что программа снижения долговой нагрузки домохозяйств Исландии не приведет к существенному увеличению госдолга, поскольку финансируется за счет выросших доходов бюджета.

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