Индекс Украинской биржи снизился на 2,05%, индекс ПФТС - на 0,9%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 24 января, снизился на 2,05% – до 849,06 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 45,95 млн грн, из них на фондовом рынке – 41,08 млн грн, на срочном рынке – 4,87 млн грн.

Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Мотор Сичи», которые снизились на 3,23%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,9% – до 290,19 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 161,633 млн грн.