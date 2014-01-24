Основатель "ВКонтакте" продал свою долю в компании

Основатель социальной сети «В контакте» Павел Дуров продал свою долю в компании Ивану Таврину — гендиректору «Мегафона» и совладельцу холдинга ЮТВ (он владеет им вместе с бизнесменом Алишером Усмановым). Об этом «Ведомостям» рассказали партнер «В контакте», источник в структурах Усманова и человек, близкий к акционерам социальной сети. По словам одного из них, эта сделка произошла еще в декабре 2013 г. Сумму сделки выяснить не удалось, но один из собеседников слышал, что она могла пройти, исходя из оценки «В контакте» в $3-4 млрд.

Гендиректор USM Advisors Усманова Иван Стрешинский не стал комментировать эту информацию, переадресовав «Ведомости» к Дурову и Таврину. Дуров не ответил на вопрос, а представитель компании Георгий Лобушкин сообщил, что не комментирует акционерные вопросы. Таврин попросил перезвонить ему в понедельник.

На этой неделе во «В контакте» произошли серьезные кадровые перестановки. Из компании ушли вице-президент Илья Перекопский и его брат Игорь, работавший финансовым директором компании. Также «В контакте» объявила о новых назначениях. В компанию пришли сразу три топ-менеджера, работавшие в структурах Усманова. Исполнительным директором соцсети стал Дмитрий Сергеев, ранее работавший гендиректором ИД «Коммерсант». Связями с инвесторами во «В контакте» займется Борис Добродеев, сын руководителя ВГТРК Олега Добродеева. Ранее он возглавлял департамент управления интернет-активами в компании Усманова USM Advisors. А финансовым директором «В контакте» стал Александр Третьяков, ранее работавший в 4G-операторе «Скартел» (бренд Yota).



