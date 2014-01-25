Moody's сохранило кредитный рейтинг Франции, прогноз - негативный

Агентство Moody's сохранило суверенный кредитный рейтинг Франции на отметке Аа1. Прогноз по рейтингу - негативный, говорится в распространенном сообщении рейтингового агентства, передает ИТАР-ТАСС.

В сообщении отмечают, что эксперты Moody's скептически оценивают экономические и финансовые реформы, проводимые французским правительством и не исключают возможности в среднесрочной перспективе понизить рейтинг страны.

Специалисты агентства считают, что осуществление правительством мер в экономической сфере и "попытки обеспечить их эффективность наталкиваются во Франции на продолжающую существовать негибкость экономической системы". "В особенности это касается рынка труда", - отмечается в заявлении рейтингового агентства.

Эксперты Moody's также обратили внимание на "сохраняющуюся в стране напряженность в политической и социальной сфере".

До объявления Moody's решения по кредитному рейтингу Франции министр экономики и финансов страны Пьер Московиси заявил, что какой бы не была оценка агентства, она "не помешает Франции успешно проводить модернизацию".

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