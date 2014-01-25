Возобновление торговли акциями Банка Кипра откладывается до конца года
Торговля акциями Банка Кипра на Кипрской фондовой бирже не возобновится до конца текущего года.
Торговля акциями Банка Кипра на Кипрской фондовой бирже не возобновится до конца текущего года. Такой вывод сделала газета "Сайпрус мэйл" по итогам состоявшейся в пятницу встречи руководства крупнейшей на острове кредитной организации с главой Комиссии по ценным бумагам и биржам Димитрой Калогиру, передает ИТАР-ТАСС.
Банк представил пятистраничный документ с объяснением складывающейся ситуации и причин, по которым невозможно возобновление торговли акциями до конца года. В нем подчеркивается, что банк смог выполнить многие из требований комиссии. Что же касается проспекта эмиссии, то это "тяжелый вопрос, решение которого займет определенное время из-за колоссальных изменений", происшедших в течение прошлого года.
На встрече обсуждались возможные варианты действий в связи с неспособностью банка подготовить требуемые комиссией документы, а также вопросы, связанные с тем, какая информация может быть раскрыта для инвесторов. Сообщается, что одним из вариантов может быть внебиржевая торговля ценными бумагами банка.
Котировка акций банка была приостановлена в марте прошлого года в связи с достигнутым правительством с международными кредиторами соглашением о жесткой реструктуризации Банка Кипра, предусматривающим его рекапитализацию за счет "стрижки" незастрахованных депозитов и консолидацию со вторым по величине Кипрским народным банком, который прекратил свое существование. Возобновление торговли акциями планировалось на 31 января. Однако банк не смог вовремя подготовить проспект размещения новых акций, в котором должна содержаться последняя финансовая и другая важнейшая информация для инвесторов. В этой связи Комиссия по ценным бумагам и биржам предупредила, что Банк Кипра может быть лишен листинга на фондовой бирже.
Председатель совета директоров Банка Кипра Христис Хасапис после встречи заявил журналистам, что никаких решений принято не было и что на будущей неделе состоится новая встреча. В свою очередь Калогиру подчеркнула, что "делистинг крупнейшей в стране кредитной организации не является лучшим выходом" и что "комиссия желает, чтобы процесс стабилизации банка завершился как можно скорее".
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