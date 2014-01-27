Украина выплатила 120,25 млн долл. внешнего долга

Министерство финансов Украины осуществило выплату купонного дохода в размере 120,250 млн долл. по облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в 2012 году, сообщается на сайте министерства.

Читайте такжеМинфин выпустит евробонды на 2 млрд долл. до конца января«Общая сумма платежа составила 120,250 млн долл. США», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в 2012 году Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа на 2,6 млрд долл. с погашением в 2017 году.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за декабрь 2013 года выросла на 4,335 млрд долл., или на 6,31%, - до 73,078 млрд долл. (584,114 млрд в гривневом эквиваленте).

За январь-декабрь 2013 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 8,583 млрд долл., или на 13,31%.

Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов в феврале 2013 года на 1 млрд долл. с доходностью 7,625%, в апреле - на 1,25 млрд долларов США с доходностью 7,5%. 20 декабря 2013 года Украина выпустила еврооблигации на 3 млрд долл. со сроком погашения в 2015 году и ставкой купона 5%.