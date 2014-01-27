Google покупает разработчика систем искусственного интеллекта DeepMind за 400 млн долл.
Google покупает компанию DeepMind, специализирующуюся на разработке систем искусственного интеллекта
Google покупает компанию DeepMind, специализирующуюся на разработке систем искусственного интеллекта, более чем за 400 миллионов долларов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на независимое издание Re/code.
Компания Google подтвердила факт покупки DeepMind зарубежным СМИ, однако отказалась уточнить стоимость сделки. Согласно данным источников, знакомых с ходом переговоров, на покупку DeepMind в конце прошлого года также претендовала Facebook.
Британская компания DeepMind была основана нейробиологом Демисом Хассабисом, разработчиком Яаном Таллином и исследователем Шейном Леггом. Компания занимается созданием обучающихся алгоритмов и приложений для них - симуляторов, систем электронной коммерции, игр и др.
В конце года Google приобрела компанию Boston Dynamics, разрабатывающую роботов для Пентагона. Кроме того, в начале декабря Google создала подразделение по разработке и производству роботов, которое возглавил Энди Рубин, бывший глава Android.