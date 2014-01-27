Акции США пострадали из-за распродаж на развивающихся рынках

Уолл-стрит завершила торги пятницы снижением вторую сессию подряд, а для индекса S&P 500 минувшая неделя оказалась худшей с июня 2013 года на фоне активных распродаж акций на развивающихся рынках.

Индекс Dow Jones снизился по итогам сессии на 1,96 процента до 15.879 пунктов, индекс S&P 500 опустился на 2,09 процента до 1.790 пунктов, а индекс Nasdaq Composite сократился на 2,15 процента до 4.128 пунктов, сообщает Reuters.

За неделю индекс S&P 500 упал на 2,6 процента, закрывшись ниже 50-дневной скользящей средней впервые с 9 октября, это открывает дорогу дальнейшим распродажам, учитывая, что рынок за прошедший год поднялся на 30 процентов.

В то же время, индекс волатильности VIX повысился за неделю на 32 процента - это рекордный недельный рост с мая 2010 года.

"На рынке, определенно, присутствует нервозность. Мир страдает от возникшей на развивающихся рынках эпидемии", - сказал Майкл Джеймс, руководитель торговых операций с акциями в Wedbush Securities в Лос-Анджелесе.

Читайте такжеПрезидент США подписал бюджет правительства в 1,1 трлн долл.Развивающиеся рынки оказались под натиском продавцов из-за опасений замедления роста в Китае, политических неурядиц в Турции, Аргентине и Украине.

Многие участники рынка ждут, что ФРС США по итогам двухдневного заседания в среду сократит объем ежемесячного выкупа облигаций еще на $10 миллиардов. Опасения инвесторов также связаны с предчувствием скорого повышения процентных ставок.