Украина выпустит двухлетние евробонды на 2 млрд долл. для российского кредита

Кабинет министров Украины в рамках выполнения достигнутых в декабре 2013 года договоренностей с правительством Российской Федерации о предоставлении Украине кредита в объеме 15 млрд долл. в обмен на суверенные бонды правительства Украины, разрешил дополнительный выпуск двухлетних евробондов в объеме 2 млрд долл. под 5% годовых. Об этом говорится в постановлении правительства №17 от 20 января текущего года, опубликованном на правительственном портале.

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«Осуществить дополнительный выпуск облигаций внешнего государственного займа 2013 года на сумму не более 2 млрд долл. в соответствии с условиями, утвержденными постановлением Кабмина №904 от 18 декабря 2013 года», - говорится в постановлении.

Ранее первый замминистра финансов Анатолий Мярковский сообщил, что Минфин намерен до конца января выпустить евробонды на 2 млрд долл. под 5% годовых сроком на два года в рамках привлечения российского кредита.