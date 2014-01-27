Банк «Финансы и кредит» привлек 100 млн грн в результате размещения еврооблигаций

Входящий в группу крупнейших в Украине банк «Финансы и кредит» привлек 100 млн грн в результате размещения пятилетних еврооблигаций, сообщает информационное агентство Cbonds.

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Согласно сообщению, банк завершил размещение еврооблигаций 23 января.

Ставка купона установлена на уровне 9,25% годовых. Погашение облигаций запланировано в январе 2019 года. Организатором выпуска выступает банк VTB Capital (GB).

Как сообщал УНИАН, банк «Финансы и кредит» был готов погасить в срок, в январе 2014 года, евробонды на сумму 95 млн долл., выпущенные в декабре 2009 года по ставке купона 10,5% годовых, но предложил инвесторам обменять эти облигации на еврооблигации нового выпуска с погашением в 2019 году на выгодных условиях.

Справка УНИАН. Банк «Финансы и кредит» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 октября 2013 года активы банка составляли 24,447 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 19,650 млн грн, обязательства - 22,358 млрд грн, средства клиентов - 14,590 млрд грн, собственный капитал - 2,088 млрд грн, уставный капитал - 2,300 млрд грн. В январе-сентябре банк получил прибыль в размере 4,763 млн грн.

Основными акционерами банка на 1 января 2013 года являлись компании «Аскания» (46,55%) и F&C Realty (49,58%). В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину Жеваго.