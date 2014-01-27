Индекс WIG-Ukraine за неделю потерял 2,6%

Варшава. Индекс украинских компаний на Варшавской фондовой бирже WIG-Ukraine на прошлой неделе потерял 2,6% своей стоимости, но закрылся выше достигнутого в декабре исторического минимума.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, украинский индикатор завершил торги пятницы на самом низком уровне последних пяти торговых сессий - 483,95 пункта, что, однако, примерно на 30 пунктов выше исторического минимума.

"Голубые фишки" польского фондового рынка за прошлую неделю потеряли 0,95% на фоне снижения индикатора широкого рынка WIG на 0,65%.

За последние пять торговых сессий подешевели бумаги 9 из 11 украинских эмитентов на главной площадке Варшавской биржи. Больше всего потеряли спекулятивные бумаги Coal Energy (-26%), Agroton (-18%), Sadovaya Group (-14%) и Westa (-12%). Акции IMC подешевели на 12%, KSG Agro - на 9,5%, Ovostar - на 9%.

Меньше всего просели бумаги самой крупной украинской компании на польском фондовом рынке - Kernel (примерно на 1%), а аналогичный рост продемонстрировал второй крупнейший эмитент - Astarta.

Акции KDM Shipping закрылись на уровне предыдущей недели.

Читайте такжеАкции США пострадали из-за распродаж на развивающихся рынкахКак сообщал УНИАН, WIG-Ukraine закончил предыдущую неделю снижением более чем на 2% после того, как с начала года к 10 января прибавил почти 3%.

Справка УНИАН. Запущенный в мае 2011 года с базовых 1000 пунктов, украинский индекс в декабре прошлого года достиг нового исторического минимума на уровне 456,77 пункта, а за весь 2013 года потерял 25%.

На Варшавской фондовой бирже котируются бумаги 13 компаний из Украины, две из которых на альтернативной площадке для меньших эмитентов - NewConnect. Первая компания из Украины вышла на польский рынок в 2006 году, а последним дебютантом стала Сereal Planet, которая вышла на альтернативный рынок ВФБ в декабре прошлого года.