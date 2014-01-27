Лидерами по объему покупки ОВГЗ в 2013 году стали госбанки

Лидерами по объему покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) по итогам 2013 года, как и в 2012 году, стали государственные "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк", говорится в рейтинге банков - первичных дилеров, размещенном на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно рейтингу, «Укргазбанк» поднялся на третью строчку с пятой позиции, «УкрСиббанк» поднялся с седьмого места на четвертое, «Фидобанк» опустился с третьей позиции на пятую. Всего в рейтинге Минфина 17 банков.

Как сообщал УНИАН, в августе 2013 года Кабинет министров постановлением №529 отменил ограничение количества первичных дилеров на рынке ОВГЗ, в то время как ранее в перечень дилеров могли входить не более 16 банков.

Читайте такжеМинфин в 2013 году нарастил объем размещения гособлигаций в 1,6 разаВ ноябре прошлого года Минфин сообщил о намерениях обеспечить финансирование бюджетного дефицита за счет расширения перечня первичных дилеров и предложения новых инструментов на рынке облигаций внутреннего госзайма.

Министерство финансов Украины с начала 2013 года разместило облигации внутреннего государственного займа на сумму 65,2 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ), что в 1,6 раза превышает объемы 2012 года.