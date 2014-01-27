Индекс Украинской биржи повысился на 1,82%, индекс ПФТС снизился на 0,90%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 27 января, повысился на 1,82% – до 864,51 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 101,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 96,7 млн грн, на срочном рынке – 4,7 млн грн.

Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции Авдеевского коксохима, которые повысились на 4,79%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,90% – до 287,58 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 71,7 млн грн.

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