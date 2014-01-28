Офшорная компания приобрела 25% акций «Гадячгаза»

Офшорная компания «Кафтор» (остров Доминика) приобрела 24,93% уставного капитала предприятия по газоснабжению и газификации «Гадячгаз».

Об этом «Гадячгаз» сообщил в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

В тоже время сообщается, что компания «Энерго-Лан» сократила пакет акций «Гадячгаза» до 0,01% с 16,6%, а также «Группа компаний «Содружество» - до 0,01% с 15,68%.

Согласно данным НКЦБФР, по состоянию на 2 квартал 2013 года акции «Гадячгаза» были распределены следующим образом: «НАК «Нафтогаз Украины» - 25%, "Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест" – 19,99%, «Энерго-Лан» - 16,15%, «Группа компаний «Содружество» - 15,68%.

Уставный капитал предприятия составляет 1,546 млн грн, номинальная стоимость акции 6,82 грн.

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Справка УНИАН. Компания по газоснабжению и газификации «Гадячгаз» (г. Гадяч, Полтавская обл.) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Полтавской области.

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