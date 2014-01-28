Минфин привлек в госбюджет 10 млн грн на плановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины во вторник, 28 января, привлекло в государственный бюджет 10,107 млн грн на плановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

В то же время, Минфин объявил о проведении внепланового аукциона завтра, 29 января, в ходе которого инвесторам будут предложены гривневые облигации сроком обращения 5 лет.

По информации Минфина, на сегодняшнем аукционе размещение ОВГЗ проводилось только в национальной валюте. Все средства привлечены в результате размещения 7-летних облигаций под 14,30% годовых по единственной поданной заявке. В ходе аукциона Минфин отклонил единственную поданную заявку на приобретение 5-летних облигаций, а на приобретение ОВГЗ сроком обращения 9 месяцев заявок от инвесторов не поступало.

Как сообщается, по результатам проведенного аукциона в госбюджет привлечено 10,107 млн грн, что соответствует предельному уровню госдолга в рамках Бюджетного кодекса и Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 23 января привлек в госбюджет 1,881 млрд грн, 21 января - 199,727 млн долл. и 338,201 млн грн, 14 января - 1,15 млрд грн.

По состоянию на 28 января объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 255,523 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 148,554 млрд грн, в собственности банков - 81,670 млрд грн, нерезидентов - 12,211 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 27 января 2014 года, с начала года расходы госбюджета на погашение госдолга составили 2,111 млрд грн, на обслуживание госдолга - 2,614 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.