Standard & Poor's понизило рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services понизило рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте до «ССС+/С» в связи со сложной политической ситуацией, прогноз — «негативный», сообщается в отчете агентства, текстом которого располагает УНИАН.

«Понижение рейтингов обусловлено нашей точкой зрения относительно того, что политическая ситуация на Украине значительно осложнилась, что снижает вероятность предоставления ожидаемой финансовой помощи со стороны России в случае ухода в отставку правительства президента Януковича», - говорится в сообщении агентства.

По информации S&P, рейтинг Украины по национальной шкале понижен до «uaBB+» с «uaBBB-». В то же время, долгосрочный и краткосрочный рейтинги Украины по обязательствам в национальной валюте подтверждены на уровне «В-/В» с негативным прогнозом.



Агентство подчеркивает, что несмотря на отмену законов «16 января» и отставку правительства Николая Азарова, пока неясно, каким образом будет урегулирована политическая ситуация в Украине.

«По нашему мнению, главные кандидаты от оппозиции не контролируют действия протестующих или не пользуются их полной поддержкой. Поэтому г-н Янукович может остаться у власти, если украинские олигархи по-прежнему будут оказывать ему политическую поддержку, а российское правительство предоставит финансовую помощь. Однако в случае утраты власти г-ном Януковичем, например, в результате досрочных президентских выборов, и если дипломатические отношения с Россией станут более сложными, может возникнуть риск для прямого финансирования украинского правительства со стороны России в размере 15 млрд долл. (около 8% ВВП на 2014 год)», - отметили аналитики.

Также S&P полагает, что если политические потрясения приведут к образованию нового правительства, которое будет негативно относиться к альянсу президента Виктора Януковича с Москвой, Украина может отложить погашение этих облигаций или отказаться от их погашения.

Аналитики агентства оценивают показатели внешней ликвидности Украины как «слабые» и прогнозируют, что потребности страны во внешнем финансировании составят 155% поступлений по счету текущих операций платежного баланса и доступных резервов. «Мы ожидаем, что они будут покрываться за счет рефинансирования торговых кредитов и других обязательств частного сектора, а также прямой финансовой поддержки от России, в том числе благодаря дополнительному соглашению о снижении цены, по которой «Нафтогаз» приобретает газ у «Газпрома», примерно на 30%», - отмечается в отчете.

Также сообщается, что негативный прогноз отражает мнение S&P о возможном понижении долгосрочных суверенных кредитных рейтингов Украины с вероятностью по меньшей мере один к трем в ближайшие 12 месяцев, если политические потрясения приведут к дальнейшему ослаблению административной способности украинского правительства обслуживать и погашать долговые обязательства, или если ожидаемая финансовая поддержка от России не будет предоставлена и не будет найдено альтернативных источников финансирования.

В то же время, S&P не исключает, что уровень рейтингов может стабилизироваться, и в конечном счете повыситься в случае ослабления политической напряженности и гарантированного обеспечения внешнего финансирования для покрытия значительных потребностей Украины во внешнем финансировании.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Standard & Poor's присвоил украинским суверенным евробондам на 3 млрд долл. со сроком погашения в 2015 году, выкупленным Фондом национального благосостояния России 24 декабря, рейтинг «В-».

Украина выпустила еврооблигации на 3 млрд долл. со сроком погашения в 2015 году и ставкой купона 5% 20 декабря 2013 года. По информации первого замминистра финансов Анатолия Мярковского, следующий транш в размере 2 млрд долл. на аналогичных условиях будет получен до конца января текущего года.

Как заявил Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после саммита Россия - Евросоюз, который состоялся 28 января в Брюсселе, правительство России не намерено пересматривать договоренности с Украиной о предоставлении ей кредита и цены на газ, если к власти в Украине придет оппозиция.

26 декабря S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины на уровне «В-», повысив одновременно прогноз до «стабильного» с «негативного», что обусловлено финансовой поддержкой со стороны России.