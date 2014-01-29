Кабмин продаст блокирующий пакет акций «Донбассэнерго»

Кабинет министров решил продать 25% + 1 акцию одной из крупнейших энергогенерирующих компаний «Донбассэнерго», контрольный пакет акций которой был продан Фондом госимущества в августе прошлого года компании бизнесмена Игоря Гуменюка за 719 млн грн.

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении №23 от 22 января.

Согласно документу, Кабмин исключил блокпакет «Донбассэнерго» из перечня объектов, находящихся под управлением НАК «Энергетическая компания Украины», и внес его в распоряжение от 18 февраля 2013 года «О приватизации объектов топливно-энергетического комплекса Украины».

Также в документе отмечается, что блокпакет "Донбассэнерго" будет реализован через аукционы на фондовых биржах до 30 июня 2014 года.

Читайте такжеКабмин задним числом уменьшил план приватизации так, чтобы выполнить его на 101%Как ранее сообщал УНИАН, 21 августа 2013 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал "Энергоинвест Холдинг" (Донецк) победителем приватизационного конкурса по продаже 60,773% госпакета акций "Донбассэнерго".

"Энергоинвест Холдинг" предложил за пакет акций наивысшую цену в 718,92 млн грн, что на 77,9 млн грн больше его начальной цены.

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Бизнесмен Игорь Гуменюк является мажоритарным акционером Energoinvest Holding B.V., которой принадлежит 91% компании «Энергоинвест Холдинг».