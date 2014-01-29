Понижение S&P рейтингов Украины не повлияет существенно на стоимость внешних займов - эксперт

«Новое значение рейтинга Украины от S&P (ССС+) соответствует текущей оценке Moody's (Саа1), поэтому существенного влияния на доходности украинских еврооблигаций или стоимость внешних займов это понижение не окажет», - сказал Дубко.

По словам эксперта, в условиях слабой внешней ликвидности Украины ее кредитоспособность серьезно зависит от действий крупных кредиторов. «Поэтому после достижения в декабре договоренностей о выделении финансовой помощи в сумме 15 млрд долл., S&P изменило прогноз по рейтингу Украины с «негативного» на «позитивный». Угроза того, что переформатирование украинского правительства осложнит внутриполитическую ситуацию и повлияет на действия Москвы, заставила S&P понизить рейтинг», - пояснил он.

Эксперт отметил, что S&P считает эту угрозу серьезной, так как рейтинговое агентство было вынуждено нарушить свой собственный график, согласно которому изменения рейтингов в этом году назначены на 21 февраля, 11 июля и 19 декабря. «Согласно новым правилам ЕС, с этого года международные рейтинговые агентства должны обновлять рейтинги строго в заранее объявленные даты, а отклонения от графика допускаются только в крайних случаях», - сказал Дубко.

В то же время, эксперт не согласен, что S&P опасается отказа нового правительства платить по долговым обязательствам перед Россией. «Обеспокоенность вызвана возможным отказом России продолжать финансирование ввиду неопределенности политической ситуации в Украине в условиях, когда у России нет жестких обязательств предоставить всю сумму финансирования в определенные сроки», - добавил Дубко.

Как сообщал УНИАН, 28 января, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте до «ССС+/С» в связи со сложной политической ситуацией с негативным прогнозом.

В декабре прошлого года Standard & Poor's присвоил украинским суверенным евробондам на 3 млрд долл. со сроком погашения в 2015 году, выкупленным Фондом национального благосостояния России 24 декабря, рейтинг «В-».

Украина выпустила еврооблигации на 3 млрд долл. со сроком погашения в 2015 году и ставкой купона 5% 20 декабря 2013 года. Про информации первого замминистра финансов Анатолия Мярковского, следующий транш в размере 2 млрд долл. на аналогичных условиях будет получен до конца января текущего года.

Как заявил Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после саммита Россия - Евросоюз, который состоялся 28 января в Брюсселе, правительство России не намерено пересматривать договоренности с Украиной о предоставлении ей кредита и цены на газ, если к власти в Украине придет оппозиция.