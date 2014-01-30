Lenovo покупает Motorola за 2,91 млрд долл.

Китайская компания Lenovo приобретет у Google производителя телефонов Motorola Mobility, сообщает Лента.ru со ссылкой на The Verge. Стоимость сделки составит 2,91 миллиарда долларов.

Lenovo заплатит Google 660 миллионов долларов после подписания сделки, еще 750 миллионов отойдут к Google в виде ценных бумаг. Остальные 1,5 миллиарда долларов Lenovo выплатит в течение трех лет. Большинство патентов, принадлежащих Motorola, останутся у Google.

Читайте такжеGoogle покупает разработчика систем искусственного интеллекта DeepMind за 400 млн долл.

Компания Google стала владельцем Motorola в 2012 году, сумма сделки тогда составила 12,5 миллиарда долларов. Основной целью покупки было патентное портфолио Motorola. В конце 2012 года Google за 2,5 миллиарда долларов продала подразделение Motorola, занимающееся выпуском телевизионных приставок.

Motorola была основана в США в 1929 году. Компания занималась выпуском телекоммуникационного оборудования, а в 1983 году выпустила первый коммерческий мобильный телефон. В 1990-х годах Motorola была лидирующим производителем мобильных телефонов.

Читайте такжеLenovo намерена купить подразделение IBM по производству серверов