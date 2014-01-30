Индекс РТС обновил 4,5-месячный минимум на фоне обвала российского рубля

Индекс РТС на торгах в четверг, 30 января, на фоне ослабления российской валюты опустился ниже 1300 пунктов, обновив минимум, на котором он находился 5 сентября прошлого года, передает ПРАЙМ.

На 13.00 мск индекс РТС снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня на 1,53% - до 1286,94 пункта. Индекс ММВБ к этому времени понес менее ощутимые потери, сократившись на 1,21% - до 1444,74 пункта.

Столь серьезное падение индекса РТС наблюдается на фоне роста доллара к рублю, так как цены акций в нем рассчитываются в долларах. Курс доллара расчетами "завтра" к 13.00 мск четверга повышался на 24 копейки - до 35,37 рубля.

При пробитии уровня 1285 пунктов индекс опустится к июльским минимумам 2013 года.