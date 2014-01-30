«Проминвестбанк» планирует выпустить облигации в ближайшее время

«Проминвестбанк», входящий в группу крупнейших в Украине, планирует выпуск облигаций серий G, H, I общим объемом 1 млрд грн в ближайшее время, сообщается на сайте банка.

По информации банка, облигации будут выпущены с целью привлечения ресурсов для увеличения кредитно-инвестиционного портфеля.

Также сообщается, что банк своевременно и в полном объеме погасил выпуск облигаций серии А на 500 млн грн, которые были размещены на фондовой бирже «ПФТС» в первом квартале 2011 года и находились в обращении 3 года.

Читайте также«Проминвестбанк» закончил год с миллиардными убыткамиВ обращении на фондовом рынке находятся ещё две серии облигаций банка, С и F, объемом по 500 млн грн каждая.

Справка УНИАН. «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

Основным владельцем банка является российская государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» - 97,8502% акций.