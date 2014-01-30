Нацкомиссия по ценным бумагам в этом году проверит 9 фондовых бирж

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) планирует в 2014 году проверить деятельность 9 из 10 действующих в Украине бирж.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам член НКЦБФР Алексей Тарасенко.

По его словам, комиссия на данный момент уже проверила деятельность Украинской межбанковской валютной биржи (УМВБ).

При этом Тарасенко сказал, что у нацкомиссии к бирже осталось «больше вопросов, чем ответов».

Он отметил, что если биржа не приведет свою деятельность в соответствии с действующими нормами, комиссия может применить к данной бирже санкции. Однако речь не идет об аннулировании лицензии на биржевую деятельность.

Тарасенко также сообщил, что на основании результатов проверки в этом году остальных 9 действующих в Украине бирж комиссия планирует подготовить соответствующие изменения в действующую нормативно-регуляторную базу.

Читайте такжеАкционеры Украинской биржи в январе рассмотрят вопрос о ее присоединении к ПФТС