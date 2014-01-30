Понижение S&P рейтинга по обязательствам Украины преждевременно - эксперты

Понижение международным рейтинговым агентством Standard & Poor's рейтинга по обязательствам Украины преждевременно, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

«Украина все еще имеет много возможностей, чтобы заменить российскую поддержку в случае, если политический сценарий в корне поменяется, на поддержки со стороны Европейского Союза или даже деньги Международного валютного фонда», - полагает руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

Эксперт не отрицает, что платежеспособность Украины в 2014 году на самом деле во многом зависит от российских денег, и при нынешней политической ситуации риск того, что Россия выведет свою финансовую поддержку, растет. В то же время, Паращий отметил, что состояние гражданского общества в Украине выглядит немного лучше, чем, например, в Беларуси и Венесуэле, которые имеют рейтинг «В-», и политические потрясения в Украине выглядят менее серьезными, чем в Египте, который имеет рейтинг «B-».

Руководитель украинского рейтингового агентства, пожелавший остаться неназванным, также охарактеризовал действия S&P по снижению рейтинга Украины как преждевременные.

«Безусловно, политическая нестабильность всегда несет определенную угрозу качеству обслуживания долгов, однако хотелось бы напомнить, что кредитная история Украины-заемщика не имеет эпизодов несвоевременной оплаты по своим долгам при любых правительствах», - отметил он.

По мнению эксперта, если говорить о платежеспособности Украины по тем долгам, которые уже привлекались либо будут привлечены со стороны Российской Федерации, то этот вопрос было бы целесообразнее поднимать как минимум в 2015 году, когда предусмотрено погашение еврооблигаций, приобретенных Россией.

«Кроме того, в случае если политическая конъюнктура в стране таки полностью изменится, не исключено что Украина может получить дополнительные возможности для привлечения финансирования ЕС или МВФ», - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 28 января международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте до «ССС+/С» в связи со сложной политической ситуацией с негативным прогнозом.

В декабре 2013 года Standard & Poor's присвоило украинским суверенным евробондам на 3 млрд долл. со сроком погашения в 2015 году, выкупленным Фондом национального благосостояния России 24 декабря, рейтинг «В-».

Украина выпустила еврооблигации на 3 млрд долл. со сроком погашения в 2015 году и ставкой купона 5% 20 декабря 2013 года. По информации первого замминистра финансов Украины Анатолия Мярковского, следующий транш в размере 2 млрд долл. на аналогичных условиях будет получен до конца января текущего года.

Как заявил Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после саммита Россия - Евросоюз, который состоялся 28 января в Брюсселе, правительство России не намерено пересматривать договоренности с Украиной о предоставлении ей кредита и цены на газ, если к власти в Украине придет оппозиция.