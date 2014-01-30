ФГИУ сообщил, когда продадут блокпакеты энергетических компаний

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставит на продажу на фондовой бирже в феврале 25% пакет акций "Донбассэнерго", в марте также планируется выставить на продажу 25% акций "Запад-" и "Днепроэнерго", говорится в измененном плане-графике на приватизацию, обнародованном на сайте Фонда госимущества.

ФГИУ также планирует в феврале выставить на продажу по 25% "Винница-" и "Закарпатьеоблэнерго", в марте - по 25% "Черновцы-", "Донецк-", "Днепрооблэнерго".

В апреле на продажу планируется выставить также блокпакеты акций "Киевэнерго" и "Крымэнерго".

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Как сообщал УНИАН, председатель ФГИУ Александр Рябченко ранее заявил, что рассчитывает завершить в 2014 г. приватизацию объектов электроэнергетики. По его словам, на сегодняшний день ФГИУ активно сотрудничает в вопросе приватизации предприятий энергетики с Министерством энергетики и угольной промышленности.

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