Индекс Украинской биржи повысился на 0,78%, индекс ПФТС - на 1,09%
18:05, 30 января 2014Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 30 января, повысился на 0,78% – до 887,49 пункта.
Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 1,09% / REUTERS
Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 30 января, повысился на 0,78% – до 887,49 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 16,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 13,5 млн грн, на срочном рынке – 3,4 млн грн.
Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Укрнафты", которые повысились на 5,92%, и "Донбассэнерго" (+5,18%).
Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 1,09% – до 301,67 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 552 млн грн.
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