Фонд госимущества выставит на продажу пакеты акций 39 облгазов

Фонд государственного имущества Украины принял решение выставить на продажу в текущем году госпакеты акций 39 газопоставляющих и распределяющих предприятий, говорится в плане-графике приватизации на этот год, обнародованном на сайте ведомства.

В частности, на приватизационных конкурсах планируется выставить контрольные пакеты по 51% акций "Кировоград-" и "Черкассыгаз", а также 38,28% "Донецкоблгаза".

На фондовых биржах планируется выставить 36 блокирующих по 25% пакетов акций предприятий - "Борщевгаз", "Бучач-", "Бережаны-", "Винница-", "Гадяч-", "Гусятин-", "Днепропетровск-", "Залищики-", "Запорож-", "Збараж-", "Зборив-", "Ивано-Франковск-", "Киевобл-", "Кременчуг-", "Кременец-", "Крым-", "Лубны-", "Луганск-", "Львов-", "Мелитополь-", "Николаев-", "Монастырск-", "Подволочиск-", "Полтава-", "Ривне-", "Севастополь-", "Сумы-", "Теребовля-", "Тернополь-", "Тернопольгор-", "Тисменница-", "Умань-", "Хмельницк-", "Чернигов-", "Чорткив-", "Шепетовкагаз".

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2013 г. председатель ФГИУ Александр Рябченко сообщил, что Фонд государственного имущества Украины планирует выставить на продажу в 2014 году государственные пакеты 49 обл- и горгазов.

При этом он отметил, что только три из общего количества планируемых к продаже в следующем году пакетов акций облгазов будут контрольными. Размеры остальных пакетов, по словам Рябченко, будут составлять около 25%.

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