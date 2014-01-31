Фондовый рынок получит обновленную информационную систему

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) запускает обновленную информационную систему фондового рынка, сообщили журналистам на пресс-конференции в Киеве представители комиссии.

По словам директора агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Юрия Бойко, благодаря обновленной системе комиссия перешла на принцип единого окна сдачи отчетности, т.е. отчетность сдается по одному каналу с использованием цифровой подписи. «Мы полностью избавились от бумажной отчетности», - сказал Бойко.

По его словам, вся отчетность, вся информация объединена в единую базу данных, что дает возможность в полной мере использовать эту информацию.

«Система дает возможность делать перекрестные отчеты, получать аналитику, вычислять автоматически коэффициенты, необходимые для фондового рынка», - сказал Бойко.

Читайте такжеУкраинский фондовый рынок вряд ли сможет улучшить позиции в текущем году – экспертПо словам члена комиссии Михаила Назарчука, разработанная система обеспечит формирование любой мониторинговой или аналитической информации относительно соответствия деятельности нормам законодательства, что будет способствовать снижению рисков на фондовом рынке.

«Система видится комиссией не как набор репрессивных актов, а как система раннего оповещения о рисках. Мы можем получать не просто статистику, а любую аналитику, чтобы диагностировать риски, возникающие в процессе деятельности», - сказал он.

Как сообщал УНИАН. Кабинет Министров Украины в августе одобрил концепцию, предложенную Министерством доходов и сборов Украины, о создании и функционировании автоматизированной системы подачи во все органы власти отчетов в онлайн режиме через «единое окно».

Концепция «Единое окно подачи электронной отчетности» предусматривает, что налогоплательщики смогут подавать отчетные данные в различные органы власти дистанционно и по единому стандарту. Кроме того, между органами власти будет налажен автоматический информационный обмен, что позволит оперативно получить доступ к отчетным данным, необходимым для выполнения возложенных на них функций.