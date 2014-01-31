Минфин намерен повысить предложение краткосрочных ОВГЗ в гривне и валюте

Министерство финансов Украины планирует провести в феврале текущего года 4 аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в ходе которых инвесторам будут предложены краткосрочные облигации сроком обращения 3 месяца в национальной и иностранной валюте, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, аукционы будут проведены 4, 11, 18 и 25 февраля. Минфин намерен предложить рынку гривневые ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет на каждом их этих аукционов. Кроме того, на первом аукционе 4 февраля инвесторам будут предложены краткосрочные гривневые ОВГЗ сроком обращения 3, 4 и 9 месяцев, 11 февраля – 4, 6 и 9 месяцев, 18 февраля – 3, 4 и 9 месяцев, 25 февраля – 9 месяцев.

Также Минфин планирует предложить инвесторам ОВГЗ, номинированные в иностранной валюте, на двух аукционах. В т.ч. на первом аукционе 4 февраля – сроком обращения 3 года, на втором аукционе 11 февраля – также сроком обращения 3 года и краткосрочные сроком обращения 3 месяца.

Как сообщал УНИАН, в январе текущего года Минфин провел 5 аукционов по продаже ОВГЗ, в том числе 2 – внепланово, в ходе которых в госбюджет привлечено 199,727 млн долл. и 3,652 млрд грн (5,249 млрд грн в гривневом эквиваленте по курсу НБУ).

По состоянию на 30 января объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 253,075 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 148,563 млрд грн, в собственности банков - 79,348 млрд грн, нерезидентов - 12,211 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 27 января 2014 года, с начала года расходы госбюджета на погашение госдолга составили 2,111 млрд грн, на обслуживание госдолга - 2,614 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.