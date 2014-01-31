S&P понизило рейтинги трех украинских городов и Крыма

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s вслед за снижением суверенного рейтинга Украины снизило долгосрочный кредитный рейтинг Киева, Ивано-Франковска и Крыма с уровня «В-» до «ССС+» с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Согласно сообщению, агентство также понизило рейтинг Ивано-Франковска и Крыма по национальной шкале с «uaBBВ-» до «uaBB».

По мнению аналитиков агентства, долгосрочный рейтинг Киева, Ивано-Франковска и Крыма «ССС+» ограничен уровнем суверенного кредитного рейтинга Украины по обязательствам в иностранной валюте, но в соответствии с критериями S&P индикативный уровень их собственной кредитоспособности (indicative credit level — ICL) определен на уровне «b».

Негативный прогноз по рейтингам Киева, Ивано-Франковска и Крыма также отражает аналогичный прогноз по суверенным рейтингам Украины.

Агентство отметило позитивное влияние на рейтинг Киева положение города, как административного и экономического центра Украины и достаточно диверсифицированную экономику с высоким уровнем благосостояния, который в несколько раз превышает средний уровень по стране.

Также, Standard & Poor’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Днепропетровска до уровня «ССС+» с «В-» с негативным прогнозом.

Согласно сообщению, S&P также понизило рейтинг по национальной шкале города до «uaBB» с «uaBBВ-».

По данным агентства, долгосрочный рейтинг Днепропетровска «ССС+» ограничен уровнем суверенного кредитного рейтинга Украины по обязательствам в иностранной валюте, но в соответствии с критериями S&P индикативный уровень собственной кредитоспособности города (indicative credit level — ICL) определен на уровне «b».

«Поскольку рейтинг города ограничен уровнем суверенного рейтинга, любое рейтинговое действие в отношении Украины, вероятнее всего, приведет к аналогичному рейтинговому действию в отношении Днепропетровска, при прочих равных условиях», - говорится в сообщении.

Негативный прогноз по рейтингам Днепропетровска также отражает аналогичный прогноз по суверенным рейтингам Украины.

Standard & Poor's Ratings Services подтвердило кредитные рейтинги Львова на прежнем уровне «ССС+/uaBB» и одновременно понизило прогноз до «негативного» вслед за понижением суверенных рейтингов Украины.

«Мы пересматриваем прогноз по рейтингам Львова с «позитивного» на «негативный» и подтверждаем долгосрочный кредитный рейтинг города на уровне «ССС+» и рейтинг по национальной шкале - «uaBB», - говорится в отчете.

По информации S&P, рейтинги украинских региональных и местных органов власти ограничиваются суверенными рейтингами Украины по обязательствам в иностранной валюте, а «негативный» прогноз отражает аналогичный прогноз по суверенным рейтингам Украины.

«Мы можем пересмотреть прогноз по рейтингам Львова на «стабильный» в случае позитивного рейтингового действия в отношении Украины при условии, что другие факторы, влияющие на уровень рейтингов Львова, будут соответствовать нашему базовому сценарию», - отмечается в отчете.

Как сообщал УНИАН, 28 января Standard & Poor's понизило рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте до «ССС+/С» с негативным прогнозом в связи со сложной политической ситуацией.





