Фонд госимущества планирует продать «Сумыхимпром» до конца мая

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует до конца мая 2014 года реализовать 92,75%-ный пакет акций одного из крупнейших в Украине предприятий химической отрасли «Сумыхимпром», говорится в приказе Фонда госимущества, обнародованном на его сайте.

Как отмечается в приказе, контрольный пакет акций предприятия планируется выставить на приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона.

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Справка УНИАН. «Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.