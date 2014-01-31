Фонд госимущества планирует продать «Сумыхимпром» до конца мая
17:21, 31 января 2014Фондовый рынок
0
ФГИУ планирует до конца мая реализовать 92,75%-ный пакет акций «Сумыхимпрома»
Фонд госимущества продаст «Сумыхимпром»
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует до конца мая 2014 года реализовать 92,75%-ный пакет акций одного из крупнейших в Украине предприятий химической отрасли «Сумыхимпром», говорится в приказе Фонда госимущества, обнародованном на его сайте.
Как отмечается в приказе, контрольный пакет акций предприятия планируется выставить на приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона.
Читайте такжеРябченко назвал стартовую цену продажи «Сумыхимпрома»
Справка УНИАН. «Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter