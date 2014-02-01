Moody's понизило рейтинг Украины, прогноз - негативный

Причинами снижения рейтинга агентство называет эскалацию социального и политического напряжения в стране, повышенный риск резкого роста потребностей во внешней ликвидности и непредсказуемость внешней поддержки со стороны России.

При этом негативный прогноз агентство обуславливает высоким риском внешней ликвидности даже в условиях предоставления финансирования со стороны России в соответствии с озвученным планом.

«Это отражает прогноз Moody `s относительно ограниченной вероятности того, что украинское правительство будет в состоянии эффективно решать основные структурные проблемы страны», - сказано в сообщении Moody`s.

При этом в агентстве не ожидают, что в среднесрочной перспективе ситуация в Украине может измениться в лучшую сторону. «Мы изменим свой прогноз и собственно рейтинг в случае очевидных улучшений в части урегулирования политического кризиса и улучшения показателей внешней ликвидности», - говорится в сообщении агентства.

В числе факторов, которые могут стать решающими для дальнейшего понижения рейтинга Украины, названы: продолжение политического противостояния, рост насилия, отказ России от предоставления кредита в объеме 15 млрд долл., существенное снижение объемов золотовалютных резервов.

Вместе с тем, вслед за суверенным рейтингом страны, Moody`s снизило рейтинг Государственного агентства по инвестициям и управления национальными проектами до уровня Caa2 с Caa1.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября Moody`s снизил рейтинг государственных облигаций Украины до уровня «Caa1» с «B3» с возможностью дальнейшего пересмотра в сторону понижения.

28 января, международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s понизило рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте до «ССС+/С» в связи со сложной политической ситуацией с негативным прогнозом. При этом некоторые украинские аналитики назвали этот шаг преждевременным.