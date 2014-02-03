Годовой план приватизации в январе выполнен на 0,2%

Поступления от приватизации по состоянию на конец января 2014 года составили 32,4 млн грн, что составляет всего 0,2% от запланированных на этот год поступлений от приватизации, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

В то же время, поступления от аренды в январе составили 85,5 млн грн – 10,2% годового плана.

Читайте такжеКабмин задним числом уменьшил план приватизации так, чтобы выполнить его на 101%Справка УНИАН. В соответствии с утвержденным на 2014 году государственным бюджетом от приватизации планируется получить 19,4 млрд грн, от аренды – 840 млн грн.