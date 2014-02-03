WIG-Ukraine по итогам января снизился на 4,5%

Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine завершил торги первого месяца текущего года 4,5% снижением, закрывшись на минимальных значениях торгов января, но выше исторического минимума, достигнутого в декабре прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, украинский индикатор закрылся в прошлую пятницу, 31 января, на уровне 471,51 пункта, что на 2,6% ниже, чем неделей ранее.

За первый месяц текущего года больше всех подешевели акции производителя молочных изделий Milkiland (-21,6%), которые также достигли нового исторического минимума на уровне 9,34 злотого за бумагу (1 долл. = 3,1 злот.).

В тройку наиболее подешевевших вошли также акции производителя яиц и яичных продуктов Ovostar Union и сельскохозяйственной IMC, потерявшие около 19 и 17 процентов соответственно.

Читайте такжеОбъем торгов бумагами украинских компаний на Варшавской бирже за год вырос на 9%В январе подорожали только спекулятивные бумаги компаний Agroton (+27%), Westa (+18%), Sadovaya Group (+17%), Coal Energy (+7%) и акции входящего в число "голубых фишек" украинского Kernel (+0,08%). В то же время, акции крупнейшей украинской компании на польском фондовом рынке за последнюю неделю подешевели почти на 5%.

На прошлой неделе из 11 украинских эмитентов на Варшавской бирже подорожали бумаги только спекулятивных Agroton, Westa, Sadovaya Group, Coal Energy (на 1,6-10%), а также Astarta (+0,7%), которая по итогам января стоила на около 1% дешевле, чем в конце прошлого года.

За последние пять торговых сессий больше всего подешевели бумаги IMC, потерявшие 10% своей стоимости.

Украинский индекс завершил январь на минусе на фоне негативной динамики основных индикаторов польского рынка: "голубые фишки" потеряли за первый месяц года 1,9%, а индикатор широкого рынка WIG - 0,9%.

В то же время, за последнюю неделю текущего месяца основные индикаторы прибавили 0,4-0,5%.

Как сообщал УНИАН, украинский индекс, запущенный в мае 2011 года с базовых 1000 пунктов, в декабре прошлого года достиг нового исторического минимума на уровне 456,77 пункта.

За весь прошлый год индекс потерял 25% после 35,5% минуса годом ранее.

На Варшавской бирже котируются бумаги 13 компаний из Украины, две из которых на альтернативной площадке для меньших эмитентов - NewConnect. Первая компания из Украины вышла на польский рынок в 2006 году, а последним дебютантом стала компания Сereal Planet, которая вышла на альтернативный рынок ВФБ в декабре прошлого года.