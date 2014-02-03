Держатели евробондов «Агротона» согласились снизить ставку до 6%

Держатели евробондов агрохолдинга «Агротон» на 50 млн долл. со сроком погашения в 2019 году согласились снизить ставку по займу до 6% с 8% в 2013 году в рамках повторной реструктуризации задолженности, говорится в сообщении холдинга на Варшавской фондовой бирже.

Соответствующее решение держатели бумаг приняли 31 декабря.

Как сообщал УНИАН, 16 июля 2013 года «Агротон» сообщил, что предлагает держателям своих евроблигаций на 50 млн долл. пересмотр условий и сроков выплаты купонов по ним в связи с нехваткой средств из-за блокирования депозитов в банке на Кипре и слабого операционного кэш-флоу.

В связи с этим компания предложила перенести выплату купона по облигациям, которую она должна была осуществить 14 июля 2013 года, на 14 января 2014 года. Кроме того, «Агротон» предложил держателям ценных бумаг снизить процентную ставку по облигациям до 8% с 12,5%, под которые были выпущены облигации.

26 ноября прошлого года «Агротон» обратился к держателям бумаг с просьбой о повторной реструктуризации долга, в рамках которой просил перенести выплату процентов на 14 января 2015 года с ранее оговоренных 14 января и 14 июля 2014 года и снизить процентную ставку по займу до 6% с 8%.

Справка УНИАН. «Агротон» основан в 1992 году. Компания арендует в Луганской и Харьковской областях около 210 тыс. га земли и владеет складскими помещениями общей вместимостью 285 тыс. тонн.

В 2010 году компания дебютировала на Варшавской фондовой бирже, разместив 26,2% акций на сумму 54 млн долл.

«Агротон» в первом полугодии 2013 года получил 223 тыс. долл. чистого убытка по сравнению с 30,49 млн долл. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Выручка компании в І полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года несущественно сократилась – на 1,4%, до 40,77 млн долл. Валовая прибыль агрохолдинга снизилась более чем в 3,5 раза – до 9,95 млн долл., а операционная прибыль уменьшилась в 8,7 раза – до 4,09 млн долл.