Общий объем торгов на Украинской бирже в январе снизился на 19% и составил 552,3 млн грн, общее количество сделок сократилось на 32% и достигло 26,5 тыс., сообщили УНИАН в Украинской бирже.

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за месяц упал на 43,7% и составил 68,4 млн грн, а количество сделок уменьшилось на 19% и достигло значения 10,2 тыс.

Объем торгов ценными бумагами в январе составил 483,9 млн грн (из них объем торгов акциями — 393,8 млн грн), что на 13,7% меньше чем в декабре, а количество сделок, заключенных на бирже за месяц составило 16,2 тыс.

В январе Индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, снизился на 2,24% с 910,04 до 889,65 пунктов.

Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции "Донбассэнерго", влияние которых составило 16,96 индексных пункта, "МК Азовсталь" (-13,05 пунктов) и "Центрэнерго" (-11,90 пунктов).

Лидерами оборота в январе стали акции компании "Мотор Сич", объем торгов которых составил 76,8 млн грн, на втором месте бумаги "Днепрвагонремстрой" — 51,6 млн грн, далее следуют ОВГЗ с датой погашения 29 января 2014 г. — 8,9 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 37,35%, 25,09% и 4,35% соответственно.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году общий объем торгов на Украинской бирже упал на 55% по сравнению с 2012 годом и составил 10,9 млн грн.

Читайте такжеWIG-Ukraine по итогам января снизился на 4,5%