Владелец «Укртелекома» компания ESU сменила директора

Компания ESU, основной акционер крупнейшего оператора фиксированной связи Украины «Укртелеком», уволила директора Илью Солодовского, назначив на его место Александра Чернявского.

Как сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Согласно сообщению, соответствующее решение принято на общем собрании участников общества 3 февраля 2014 года.

Согласно сообщению, Чернявский ранее занимал должность директора дирекции финансовой и коммерческой деятельности «Укртелекома».

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Справка УНИАН. Компания ESU была создана в декабре 2005 года в Киеве с названием RBScom. В июле 2006 года, с приходом австрийского инвестиционного фонда EPIC, компания была переименована в EPIC Services Ukraine и стала сокращенно называться ESU.

ESU владеет 92,79% акций «Укртелекома».

«Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером рынка Интернета.

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