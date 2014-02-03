Владелец «Укртелекома» компания ESU сменила директора
Компания ESU, основной акционер крупнейшего оператора фиксированной связи Украины «Укртелеком», уволила директора Илью Солодовского
Компания ESU, основной акционер крупнейшего оператора фиксированной связи Украины «Укртелеком», уволила директора Илью Солодовского, назначив на его место Александра Чернявского.
Как сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Согласно сообщению, соответствующее решение принято на общем собрании участников общества 3 февраля 2014 года.
Согласно сообщению, Чернявский ранее занимал должность директора дирекции финансовой и коммерческой деятельности «Укртелекома».
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Справка УНИАН. Компания ESU была создана в декабре 2005 года в Киеве с названием RBScom. В июле 2006 года, с приходом австрийского инвестиционного фонда EPIC, компания была переименована в EPIC Services Ukraine и стала сокращенно называться ESU.
ESU владеет 92,79% акций «Укртелекома».
«Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером рынка Интернета.
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